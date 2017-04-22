5 oyuncu kart sınırında
BORDO-mavili takımda Antalyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Karadeniz ekibinde, 3'er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, bugün kart görmeleri durumunda ligin 29'uncu haftasındaki G.Birliği mücadelesinde görev yapamayacaklar.
MÜTHİŞ KARŞILAMA
Bugün Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dün Antalya'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 11.00'de yapılan idman sonrası saat 15.55'te hareket eden bordo-mavilileri Antalya Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla bol bol resim çektiren taraftarlar tezahüratlarla yeri göğü inletti. Kart cezalısı Onur hariç kafilede 24 futbolcu yer aldı.
MÜTHİŞ KARŞILAMA
Bugün Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dün Antalya'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 11.00'de yapılan idman sonrası saat 15.55'te hareket eden bordo-mavilileri Antalya Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla bol bol resim çektiren taraftarlar tezahüratlarla yeri göğü inletti. Kart cezalısı Onur hariç kafilede 24 futbolcu yer aldı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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