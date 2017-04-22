 5 oyuncu kart sınırında – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    5 oyuncu kart sınırında

    5 oyuncu kart sınırında
    BORDO-mavili takımda Antalyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Karadeniz ekibinde, 3'er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve , bugün kart görmeleri durumunda ligin 29'uncu haftasındaki G.Birliği mücadelesinde görev yapamayacaklar.

    MÜTHİŞ KARŞILAMA
    Bugün Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dün Antalya'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 11.00'de yapılan idman sonrası saat 15.55'te hareket eden bordo-mavilileri Antalya Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla bol bol resim çektiren taraftarlar tezahüratlarla yeri göğü inletti. Kart cezalısı Onur hariç kafilede 24 futbolcu yer aldı.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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