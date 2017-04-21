Yüzler gülüyor
Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile oynayacağı deplasman maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde rejenerasyon çalışması gerçekleştiren futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Yanal, Antalyaspor maçına kadar tüm idman eksiklerini gidererek rakibi karşısına hazır kıta olarak çıkmak istiyor.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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