Yüzler gülüyor

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile oynayacağı deplasman maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde rejenerasyon çalışması gerçekleştiren futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Yanal, Antalyaspor maçına kadar tüm idman eksiklerini gidererek rakibi karşısına hazır kıta olarak çıkmak istiyor.