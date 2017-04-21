Süper Lig'de 28'inci haftasının hakemleri açıklandı. Buna göre yarın oynanacak Antalya-Trabzon maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fırtına, Uğurlu ile çıktığı 6 maçta 6 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Uğurlu bu sezon Trabzonspor'un 2-1'lik Bursa ve 3-1'lik Akhisar maçlarını yönetmişti.