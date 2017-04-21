Trabzonspor ile Antalyaspor 42. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ile Antalyaspor bu mücadeleyle ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynan 41 maçta Trabzonspor 24 galibiyet elde ederken, Antalyaspor ise 8 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda rakip ağlara 71 gol atarken kalesinde ise 41 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Antalyaspor 1-0 kazanmıştı.



Onur ilk kez forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 27 maçın tamamında forma giyen kaleci Onur Recep Kıvrak, bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası karşılaşmanı hakemine itirazını sürdürmesi üzerine sarı kart gören tecrübeli eldiven cezalı duruma düşmüştü. Bu sezon hiç maç kaçırmayan Onur, 2 bin 430 dakika sahada kaldı.



Esteban'ın kaderi

Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, kaptan Onur'un kart cezalısı olması nedeniyle Antalyaspor karşısında ligde bu sezon ilk kez forma giyecek. Geçtiğimiz sezon kariyerinin en fazla golünü kalesinde gören Kosta Rikalı file bekçisi, 2015-2016 sezonunda Karadeniz ekibinin Antalyaspor'a 7-0 mağlup olduğu maçta da forma giymişti.



Trabzonspor iki değişiklik

Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak'ın Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesiyle Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado forma giyecek. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Dame N'Doye'un ise yeniden takıma dönmesi bekleniyor. Senegalli futbolcu, Beşiktaş maçı öncesi Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 2, Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da 1'er gol olmak üzere oynadığı son 3 mücadelede 4 kez fileleri havalandırmıştı.



Muhtemel ilk 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye"