Trabzonspor ile Antalyaspor 42. randevuda
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ile Antalyaspor bu mücadeleyle ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.
Onur ilk kez forma giyemeyecek
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 27 maçın tamamında forma giyen kaleci Onur Recep Kıvrak, bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası karşılaşmanı hakemine itirazını sürdürmesi üzerine sarı kart gören tecrübeli eldiven cezalı duruma düşmüştü. Bu sezon hiç maç kaçırmayan Onur, 2 bin 430 dakika sahada kaldı.
Esteban'ın kaderi
Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, kaptan Onur'un kart cezalısı olması nedeniyle Antalyaspor karşısında ligde bu sezon ilk kez forma giyecek. Geçtiğimiz sezon kariyerinin en fazla golünü kalesinde gören Kosta Rikalı file bekçisi, 2015-2016 sezonunda Karadeniz ekibinin Antalyaspor'a 7-0 mağlup olduğu maçta da forma giymişti.
Trabzonspor iki değişiklik
Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak'ın Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesiyle Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado forma giyecek. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Dame N'Doye'un ise yeniden takıma dönmesi bekleniyor. Senegalli futbolcu, Beşiktaş maçı öncesi Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 2, Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da 1'er gol olmak üzere oynadığı son 3 mücadelede 4 kez fileleri havalandırmıştı.
Muhtemel ilk 11
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye"
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:12
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 39
Yorum
kpt adamların 32 lik valdanasu sahada basmadık yer bırakmadı bizdeki yirmilikler 70 den sonra havlu atmayabaşladı.
- "O formayı bir daha giymeyeceğim"
Toplam 9
Yorum
HCK / BJK ALLAH, ALLAH...!! YAA SAYIN DÜNYA STARI ABOUBAKAR EFENDİ, NE OLUR AFFET PORTO'YU NE OLUR AĞLATMA ADAMLARI...!!!
- Şenol Güneş: Başımız dik
Toplam 18
Yorum
bjk 1093 şenol hoca mitroviçi koymakla hata etti onun yerine beck ilk 11 de başlamalıydı ve dk 70 de babeli çıkarıp caneri sokmalıydı
Trabzonspor ile Antalyaspor 42. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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