Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra tarifeli uçakla Antalya'ya hareket etti.
Trabzonspor'da ligin 27. haftasında Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaleci Onur Recep Kıvrak dışında eksik bulunmazken, kafilede bir süre önce altyapıdan A takım kadrosuna katılan genç oyuncular Abdurrahim ve Yunus Emre de yer aldı.
Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki maç, Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:32
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Yorum
thebarbaros teşekkürler değerli kardeşim... galatasaray'ın yükselttiği çıtaya erişemedik maalesef. ama bir gün başaracağız inşâAllah
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HCK / BJK 33 LÜK HARİKA BÜCÜR VALBUENA VE TOLOSSE OLMAZSA SİZ ZOR GİDERDİNİZDE VALBUENA'YA DUA EDİN..
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Toplam 26
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eraycan ligde fb ve başakşehir maçına odaklanalım başkaşehiri mutlaka yenmemiz lazım yoksa şampiyonlukta hayal olacak demedi demeyin
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