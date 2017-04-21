 Trabzonspor, Antalya'ya gitti – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Trabzonspor, Antalya'ya gitti

    Trabzonspor, Antalya'ya gitti

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra tarifeli uçakla Antalya'ya hareket etti.

    Trabzonspor'da ligin 27. haftasında Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaleci Onur Recep Kıvrak dışında eksik bulunmazken, kafilede bir süre önce altyapıdan A takım kadrosuna katılan genç oyuncular Abdurrahim ve Yunus Emre de yer aldı.

    Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki maç, Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:32
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