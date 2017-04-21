Tosic Trabzonspor'a
Trabzonspor bir yandan ligde 3.'lük hesapları yaparken diğer taraftan transfer çalışmalarına devam ediyor.
Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Zoran Tosic favori adaylar arasına girdi. Manchester United geçmişi de olan Sırp futbolcunun orta sahanın sağ ve sol kanadında oynayacak özelliklere sahip olması bu transferi cazip kılıyor. Ayrıca Zoran Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Trabzonspor yönetiminin 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmek için Rusya'ya bir yetkiliyi en kısa zamanda göndereceği öğrenildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
Tosic Trabzonspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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