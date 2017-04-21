 Tosic Trabzonspor'a – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Tosic 'a

    Tosic Trabzonspor'a

    bir yandan ligde 3.'lük hesapları yaparken diğer taraftan transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen favori adaylar arasına girdi. Manchester United geçmişi de olan Sırp futbolcunun orta sahanın sağ ve sol kanadında oynayacak özelliklere sahip olması bu transferi cazip kılıyor. Ayrıca Zoran Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. yönetiminin 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmek için Rusya'ya bir yetkiliyi en kısa zamanda göndereceği öğrenildi.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:30
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