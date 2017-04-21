Onur bize lazım
Bordo-mavililerin 2017'deki çıkışında önemli bir paya sahip olan kaleci Onur Kıvrak için İngiltere Premier Lig'de Bilic'in takımı West Ham United'ın resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. Ancak yöneticilerin "50.yıl hedefi doğrultusunda Onur'u satmayı düşünmüyoruz" diyerek öneriyi reddettiği belirtildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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