 Onur bize lazım – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Onur bize lazım

    Onur bize lazım
    Bordo-mavililerin 2017'deki çıkışında önemli bir paya sahip olan kaleci için İngiltere Premier Lig'de Bilic'in takımı West Ham United'ın resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. Ancak yöneticilerin "50.yıl hedefi doğrultusunda Onur'u satmayı düşünmüyoruz" diyerek öneriyi reddettiği belirtildi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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