Hepsine talibiz

Asbaşkan Çubukçu, “Bu sezon hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Kalan yedi haftada tüm puanları almak istiyoruz ve inşallah bunu başaracağız” diye konuştu.

Süper Lig'de ikinci yarıda yakaladığı 10 maçlık puan serisi 27'nci haftada sahasında oynadığı Beşiktaş derbisiyle son bulan bordomavililer, Antalyaspor maçıyla yeni bir seri başlatmak istiyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Antalyaspor karşısından arzu ettikleri neticeyle ayrılarak daha güçlü adımlar atmak istediklerini belirtti. Kalan maçlardaki tüm puanlara talip olduklarını, ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için de mücadele edeceklerini anlatan Çubukçu şöyle devam etti:



TAKIMA GÜVENİYORUZ

"Antalyaspor karşılaşmasının yeni bir serinin başlangıcı olmasını arzu ediyoruz. Avrupa kupalarında olmak, takım içerisindeki futbolcuların da motivasyonunu artıran bir unsurdur. Biz de bunu sağlamak istiyoruz ve kalan haftalarda bunun mücadelesini vereceğiz. İnşallah bunu da başarırız. Takıma güvenimiz tam."