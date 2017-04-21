Hepsine talibiz
Asbaşkan Çubukçu, “Bu sezon hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Kalan yedi haftada tüm puanları almak istiyoruz ve inşallah bunu başaracağız” diye konuştu.
Süper Lig'de ikinci yarıda yakaladığı 10 maçlık puan serisi 27'nci haftada sahasında oynadığı Beşiktaş derbisiyle son bulan bordomavililer, Antalyaspor maçıyla yeni bir seri başlatmak istiyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Antalyaspor karşısından arzu ettikleri neticeyle ayrılarak daha güçlü adımlar atmak istediklerini belirtti. Kalan maçlardaki tüm puanlara talip olduklarını, ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için de mücadele edeceklerini anlatan Çubukçu şöyle devam etti:
TAKIMA GÜVENİYORUZ
"Antalyaspor karşılaşmasının yeni bir serinin başlangıcı olmasını arzu ediyoruz. Avrupa kupalarında olmak, takım içerisindeki futbolcuların da motivasyonunu artıran bir unsurdur. Biz de bunu sağlamak istiyoruz ve kalan haftalarda bunun mücadelesini vereceğiz. İnşallah bunu da başarırız. Takıma güvenimiz tam."
TAKIMA GÜVENİYORUZ
"Antalyaspor karşılaşmasının yeni bir serinin başlangıcı olmasını arzu ediyoruz. Avrupa kupalarında olmak, takım içerisindeki futbolcuların da motivasyonunu artıran bir unsurdur. Biz de bunu sağlamak istiyoruz ve kalan haftalarda bunun mücadelesini vereceğiz. İnşallah bunu da başarırız. Takıma güvenimiz tam."
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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