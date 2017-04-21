 Güvenlik müdahale etti – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Güvenlik müdahale etti

    Güvenlik müdahale etti

    Trabzonsporlu taraftarlar, horon oynayarak Fenerium Mağazası'na girmek istedi.

    İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan Fenerium Mağazası'na horon oynayarak girmek isteyen bir grup Trabzonsporlu taraftar, güvenlik engeli ile karşılaştı.

    Bordo-mavili taraftarlar, önceki gün aynı yerde açılışı olan TS Club Mağazası'nın açılışı için gittikleri alışveriş merkezinde horon oynarken, horon başı bir anda Fenerbahçe Kulübü'nün ürünlerinin satıldığı Fenerium Mağazası'ndan içeri girdi. O anda AVM güvenlik görevlileri ve mağaza çalışanları büyük panik yaşarken, taraftarlar mağazadan çıkartıldı. Mağazadan çıkartılan grup, "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefon kameraları ile kaydedildi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:51
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