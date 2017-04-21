Güvenlik müdahale etti
Trabzonsporlu taraftarlar, horon oynayarak Fenerium Mağazası'na girmek istedi.
Bordo-mavili taraftarlar, önceki gün aynı yerde açılışı olan TS Club Mağazası'nın açılışı için gittikleri alışveriş merkezinde horon oynarken, horon başı bir anda Fenerbahçe Kulübü'nün ürünlerinin satıldığı Fenerium Mağazası'ndan içeri girdi. O anda AVM güvenlik görevlileri ve mağaza çalışanları büyük panik yaşarken, taraftarlar mağazadan çıkartıldı. Mağazadan çıkartılan grup, "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefon kameraları ile kaydedildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:51
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Toplam 20
Yorum
gs Arkadas futbol 60 70 dakika oynanmaZ futbol 90 dakikadir lyon un fizik ve kondiksiyonu cok ust seviyedeydi bjk 70 ten sonra döküldü
- 700 bin euro ile gidiyor
Toplam 2
Yorum
tsahmet07 yazık değilmi işte sezon ortası verilse fenere 2.5 bonservis 750 de alacagı elimizde olsaydı sezon sonuna iyi bir transfer için kullansaydık
- Flores seferi
Toplam 1
Yorum
tsahmet07 bes tane sıradan adam alacağına iki tane kaliteli al ne floresi,sözleşmesi biten ghezzal choupo moting zoran tosic var kanat icin
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