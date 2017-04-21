Flores seferi
Bordo-mavili yönetimin, Aalborg’un 22 yaşındaki yıldızı için Danimarka’ya gideceği ve resmi teklif yapacağı belirtildi. Flores’le ilgili ‘Sergen ile Alex karışımı’ raporu verilmişti.
PERU İLE 10 MAÇTA 2 GOL ATTI
Bordo-mavili yöneticilerin, Danimarka kulübünün kapısını çalmak için önümüzdeki haftalarda bu ülkeye gideceği ve masaya oturacakları vurgulandı. Aalborg ile menajerler aracılığı ile kurulan temasta ise olumlu sinyaller alındı. Orta sahanın solunda ve sağında oynayabilen 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro. Bu sezon Aalborg ile 18 maça çıkan Flores, 2 gol atmayı başardı. Peru Milli Takımı'nda 10 maçta 2 gol kaydeden Flores'in kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi var.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:42
- 700 bin euro ile gidiyor
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Yorum
ERDO61 BU ADAMA BİR DE ÖDEME Mİ YAPIYORSUNUZ.GEÇEN YIL OYNADIĞI MAÇLARDAKİ SORUMSUZ DAVRANIŞI VE BENCİLLİĞİ YÜZÜNDEN KAYBEDİLENLERE SAYSIN.
- "O formayı bir daha giymeyeceğim"
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Yorum
Yok Artık ! Abartmanın da bu kadarı ! bu adam neymiş be kimse anlamadı.Bitiricilik,kafa vuruşu,tekniği,oyun bilgisi hepsi 10 numara yani.Hımmm iyimiş !
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 11
Yorum
GS YI YAZAR Black and White : DÜN AKŞAM KOLAY OLMADIĞINI GÖRDÜN. GİT GS MÜZESİNDE KUPAYIDA GÖR GERÇEK OLDUĞUNU ANLA. GS TARİH YAZAR TARİHLERDE GS YI YA
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