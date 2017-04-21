Flores seferi

Bordo-mavili yönetimin, Aalborg’un 22 yaşındaki yıldızı için Danimarka’ya gideceği ve resmi teklif yapacağı belirtildi. Flores’le ilgili ‘Sergen ile Alex karışımı’ raporu verilmişti.

Gelecek yıl güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başlandığını resmen açıklayan Trabzonspor kurmayları, artık somut adımlar da atıyor. Ersun Yanal'ın yardımcılarının birçok kez izlediği isimler arasında Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Perulu Edison Flores de yer alıyor. 29 Mart'ta Peru'nun Uruguay ile oynayıp 2-1 kazandığı maçta bir de gol atan Flores için, "Sergen ile Alex arası özelliklere sahip" diyen teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim harekete geçme kararı aldı.



PERU İLE 10 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bordo-mavili yöneticilerin, Danimarka kulübünün kapısını çalmak için önümüzdeki haftalarda bu ülkeye gideceği ve masaya oturacakları vurgulandı. Aalborg ile menajerler aracılığı ile kurulan temasta ise olumlu sinyaller alındı. Orta sahanın solunda ve sağında oynayabilen 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro. Bu sezon Aalborg ile 18 maça çıkan Flores, 2 gol atmayı başardı. Peru Milli Takımı'nda 10 maçta 2 gol kaydeden Flores'in kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi var.