Fırtına çok üstün
Antalyaspor ile bugüne kadar 61 kez karşılaşan Trabzonspor, bu maçların 35’inden galip ayrıldı.
13 kez rakibiyle berabere kalan bordo-mavililer, 13 kez de kaybetti. Deplasmanda ise Antalyaspor ile 32 kez karşı karşıya gelen Fırtına, 14 müsabakayı galibiyetle tamamlarken, 11 karşılaşmayı yenik bitirdi.
?DIŞ SAHA KRALI
Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, rakibini yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ligde en son dış saha yenilgisini 125 gün önce Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla aldı.
SON 6 SENEYİ ŞİMDİDEN GEÇTİ
Trabzonspor, son 6 sezonun en fazla dış saha puanını bu dönem topladı. Dış sahada bu sezon 23 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015- 16 ve 2014-15 sezonlarında 13 puan, 2013-14 sezonunda 11 puan, 2012-13 sezonunda 12 puan elde ederken, 2011-12 sezonunda 18 puan elde etmişti. 2010-11 sezonunda ise Karadeniz ekibi 32 puan toplamıştı.
ANTALYA YOLCULUĞU BUGÜN 14.00'TE
Fırtına, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 14.00'te Trabzon'dan hareket edecek. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Ersun Yanal'ın kart cezalısı olan kaleci Onur dışındaki tüm futbolculara yer vermesi bekleniyor. Bu arada Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri de bu deplasmanda takımı yalnız bırakmayacak.
?DIŞ SAHA KRALI
Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, rakibini yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ligde en son dış saha yenilgisini 125 gün önce Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla aldı.
SON 6 SENEYİ ŞİMDİDEN GEÇTİ
Trabzonspor, son 6 sezonun en fazla dış saha puanını bu dönem topladı. Dış sahada bu sezon 23 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015- 16 ve 2014-15 sezonlarında 13 puan, 2013-14 sezonunda 11 puan, 2012-13 sezonunda 12 puan elde ederken, 2011-12 sezonunda 18 puan elde etmişti. 2010-11 sezonunda ise Karadeniz ekibi 32 puan toplamıştı.
ANTALYA YOLCULUĞU BUGÜN 14.00'TE
Fırtına, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 14.00'te Trabzon'dan hareket edecek. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Ersun Yanal'ın kart cezalısı olan kaleci Onur dışındaki tüm futbolculara yer vermesi bekleniyor. Bu arada Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri de bu deplasmanda takımı yalnız bırakmayacak.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
Fırtına çok üstün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.