 Fırtına çok üstün – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Fırtına çok üstün

    Fırtına çok üstün

    ile bugüne kadar 61 kez karşılaşan , bu maçların 35’inden galip ayrıldı.

    13 kez rakibiyle berabere kalan bordo-mavililer, 13 kez de kaybetti. Deplasmanda ise ile 32 kez karşı karşıya gelen Fırtına, 14 müsabakayı galibiyetle tamamlarken, 11 karşılaşmayı yenik bitirdi.

    ?DIŞ SAHA KRALI
    Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak , dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, rakibini yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ligde en son dış saha yenilgisini 125 gün önce Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla aldı.

    SON 6 SENEYİ ŞİMDİDEN GEÇTİ
    Trabzonspor, son 6 sezonun en fazla dış saha puanını bu dönem topladı. Dış sahada bu sezon 23 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015- 16 ve 2014-15 sezonlarında 13 puan, 2013-14 sezonunda 11 puan, 2012-13 sezonunda 12 puan elde ederken, 2011-12 sezonunda 18 puan elde etmişti. 2010-11 sezonunda ise Karadeniz ekibi 32 puan toplamıştı.

    ANTALYA YOLCULUĞU BUGÜN 14.00'TE
    Fırtına, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 14.00'te Trabzon'dan hareket edecek. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Ersun Yanal'ın kart cezalısı olan kaleci Onur dışındaki tüm futbolculara yer vermesi bekleniyor. Bu arada Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri de bu deplasmanda takımı yalnız bırakmayacak.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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