 Esteban’dan güvence – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    ’dan güvence

    Esteban’dan güvence

    Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onur'un yerine Kosta Rikalı kaleci görev alacak.

    En son geçen yıl ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, bu sezonun 28. haftasında ilk kez 11'de sahaya çıkacak. 337 gün sonra ligdeki forma hasreti son bulacak , "Bana güvenin. Onur'u aratmayacağım. Antalyaspor maçını kazana-cağız" diyerek güvence verdi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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