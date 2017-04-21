Esteban’dan güvence
Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onur'un yerine Kosta Rikalı kaleci Esteban görev alacak.
En son geçen yıl ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, bu sezonun 28. haftasında ilk kez 11'de sahaya çıkacak. 337 gün sonra ligdeki forma hasreti son bulacak Esteban, "Bana güvenin. Onur'u aratmayacağım. Antalyaspor maçını kazana-cağız" diyerek güvence verdi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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