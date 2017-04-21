Büyük izdiham
Trabzonspor'da Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.
Trabzon'da QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Trabzonsporlu futbolcular Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan, yoğun ilgiyle karşılandı. Bordo-mavili 3 futbolcu, 2016- 2017 sezonu formalarını imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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