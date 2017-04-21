 Büyük izdiham – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Büyük izdiham

    Büyük izdiham

    'da Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.

    Trabzon'da QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Trabzonsporlu futbolcular Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan, yoğun ilgiyle karşılandı. Bordo-mavili 3 futbolcu, 2016- 2017 sezonu formalarını imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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