700 bin euro ile gidiyor
Devre arasında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’ye herhangi bir sorun çıkarmaması için 700 bin euro ödeme yapıldı. 27 yaşındaki orta saha tek başına çalışıyor.
Trabzonspor'un izni olmadan devre arasında Fenerbahçe yönetimi ile görüşme yapan Mehmet Ekici, bu davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Kendisine verilen program dahilinde bir antrenör nezaretinde yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin çalışmalarını aksatıp aksatmadığı yakından takip ediliyor. 31 Mayıs'a kadar bu çalışmalarını sürdürmek zorunda kalacak olan 27 yaşındaki orta sahaya kadro dışı kaldığı dönemde ise herhangi bir maddi sorun çıkartmaması için 700 bin euro ödeme yapıldı. Ekici'nin İstanbul'da kendisine ev baktığı ve transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili forma ile çıktığı 83 maçta rakip fileleri 18 kez sarsarken, 18 de asist yapmıştı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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