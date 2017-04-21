 700 bin euro ile gidiyor – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    700 bin euro ile gidiyor

    700 bin euro ile gidiyor

    Devre arasında kadro dışı bırakılan ’ye herhangi bir sorun çıkarmaması için 700 bin euro ödeme yapıldı. 27 yaşındaki orta saha tek başına çalışıyor.

    'un izni olmadan devre arasında yönetimi ile görüşme yapan , bu davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Kendisine verilen program dahilinde bir antrenör nezaretinde yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin çalışmalarını aksatıp aksatmadığı yakından takip ediliyor. 31 Mayıs'a kadar bu çalışmalarını sürdürmek zorunda kalacak olan 27 yaşındaki orta sahaya kadro dışı kaldığı dönemde ise herhangi bir maddi sorun çıkartmaması için 700 bin euro ödeme yapıldı. Ekici'nin İstanbul'da kendisine ev baktığı ve transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili forma ile çıktığı 83 maçta rakip fileleri 18 kez sarsarken, 18 de asist yapmıştı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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