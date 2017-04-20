Trabzonsporlu yıldızlar imza gününde
Trabzonspor’da Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.
Trabzon'da QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Trabzonsporlu futbolcular Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan, yoğun ilgiyle karşılandı.
Bordo mavili 3 futbolcu, 2016-2017 sezonu formalarını imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:00
- N'Diaye'ye talibiz
Toplam 7
Yorum
umut fenerin aradıgı 10 numara değil, asist özelliği fazla yok! hakim ziyecht i aslında bizim aradıgımız adam ama olmadı o da
- İşte G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi
Toplam 5
Yorum
pastırmacı bjk -gs isterseniz ortak takım çıkarın. yeterki hakemler düzgün olsun.Galatasaray buyursun yabancı hakem istesin.korkmayın .
- İşte G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi
Toplam 5
Yorum
pastırmacı Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında en son 1991 yılında penaltı kazanmıştır.Fırat yine veremez.
Trabzonsporlu yıldızlar imza gününde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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