Trabzonsporlu yıldızlar imza gününde

Trabzon'da QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Trabzonsporlu futbolcular Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan, yoğun ilgiyle karşılandı.



Bordo mavili 3 futbolcu, 2016-2017 sezonu formalarını imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.