 Stat ile ilgili açıklama – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Stat ile ilgili açıklama

    Stat ile ilgili açıklama
    , 'nın kiralanması görüşmelerine devam ediyor. İşte KAP'a yapılan açıklama: "Yeni stadyumun kiralanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşülüyor. Stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri ile olan resmi görüşmeler neticelendiğinde açıklama yapılacak."
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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