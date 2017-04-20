 Marlon araştırması – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    araştırması

    Marlon araştırması

    Gelecek yıl şampiyon kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan 'un, Takımı'nda oynayan stoper ile ilgilendiği iddia edildi.

    İspanyol medyasına yansıyan haberlerde, sezon sonu sözleşmesi bitecek için bordo-mavililerin araştırma yaptığı ve oyuncuya teklif götürmeye hazırlandığı belirtildi. 21 yaşındaki Brezilyalı savunmacının oyun anlayışı ve zekası ünlü yıldız Thiago Silva'ya benzetilirken; Roma'nın ve Chelsea'nin de oyuncu için bilgi topladığı ifade edildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Marlon için harekete geçileceği dile getirildi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marlon araştırması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.