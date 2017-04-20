Marlon araştırması
Gelecek yıl şampiyon kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Trabzonspor'un, Barcelona B Takımı'nda oynayan stoper Marlon ile ilgilendiği iddia edildi.
İspanyol medyasına yansıyan haberlerde, sezon sonu sözleşmesi bitecek Marlon için bordo-mavililerin araştırma yaptığı ve oyuncuya teklif götürmeye hazırlandığı belirtildi. 21 yaşındaki Brezilyalı savunmacının oyun anlayışı ve zekası ünlü yıldız Thiago Silva'ya benzetilirken; Roma'nın ve Chelsea'nin de oyuncu için bilgi topladığı ifade edildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Marlon için harekete geçileceği dile getirildi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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