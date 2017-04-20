Kesinlikle satmayız

Trabzonspor altyapısından son dönemde yetişen en değerli oyuncular arasında yer alan Yusuf Yazıcı, ikinci yarıdaki performansı ile tüm dikkatleri çekmişti.

Birçok kulübün scout ekibini göndererek canlı olarak izlediği 20 yaşındaki orta saha; Manchester United, Sevilla, Borussia Dortmund, PSV ve son olarak da Arsenal'in radarına girdi. Bordomavili kulüp ise Yusuf Yazıcı'yı kesinlikle bırakmamakta kararlı.



AYRILMAK İSTEMİYOR

Şu ana kadar oyuncuyla ilgili teklif gelmediğini belirten yöneticiler, "Ne Yusuf Yazıcı'nın şu an buradan ayrılma düşüncesi var ne de bizim onu bırakma düşüncemiz. Biz başarıyı yakaladıktan sonra tabii ki futbolcumuzun dünya kulüplerinden bir tanesinde oynamasını isteriz" yorumunda bulundular.