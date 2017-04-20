Kesinlikle satmayız
Trabzonspor altyapısından son dönemde yetişen en değerli oyuncular arasında yer alan Yusuf Yazıcı, ikinci yarıdaki performansı ile tüm dikkatleri çekmişti.
Birçok kulübün scout ekibini göndererek canlı olarak izlediği 20 yaşındaki orta saha; Manchester United, Sevilla, Borussia Dortmund, PSV ve son olarak da Arsenal'in radarına girdi. Bordomavili kulüp ise Yusuf Yazıcı'yı kesinlikle bırakmamakta kararlı.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Şu ana kadar oyuncuyla ilgili teklif gelmediğini belirten yöneticiler, "Ne Yusuf Yazıcı'nın şu an buradan ayrılma düşüncesi var ne de bizim onu bırakma düşüncemiz. Biz başarıyı yakaladıktan sonra tabii ki futbolcumuzun dünya kulüplerinden bir tanesinde oynamasını isteriz" yorumunda bulundular.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Şu ana kadar oyuncuyla ilgili teklif gelmediğini belirten yöneticiler, "Ne Yusuf Yazıcı'nın şu an buradan ayrılma düşüncesi var ne de bizim onu bırakma düşüncemiz. Biz başarıyı yakaladıktan sonra tabii ki futbolcumuzun dünya kulüplerinden bir tanesinde oynamasını isteriz" yorumunda bulundular.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Kesinlikle satmayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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