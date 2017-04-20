 Kesinlikle satmayız – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kesinlikle satmayız

    Kesinlikle satmayız

    altyapısından son dönemde yetişen en değerli oyuncular arasında yer alan , ikinci yarıdaki performansı ile tüm dikkatleri çekmişti.

    Birçok kulübün scout ekibini göndererek canlı olarak izlediği 20 yaşındaki orta saha; Manchester United, Sevilla, Borussia Dortmund, PSV ve son olarak da Arsenal'in radarına girdi. Bordomavili kulüp ise Yusuf Yazıcı'yı kesinlikle bırakmamakta kararlı.

    AYRILMAK İSTEMİYOR
    Şu ana kadar oyuncuyla ilgili teklif gelmediğini belirten yöneticiler, "Ne Yusuf Yazıcı'nın şu an buradan ayrılma düşüncesi var ne de bizim onu bırakma düşüncemiz. Biz başarıyı yakaladıktan sonra tabii ki futbolcumuzun dünya kulüplerinden bir tanesinde oynamasını isteriz" yorumunda bulundular.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
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