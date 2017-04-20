FIFA’ya tabii ki başvuracağız

“2010-11 ile ilgili önce İsviçre Federal Mahkemesi’ne mi yok FIFA’ya gidelim, şimdilik bunu tartışıyoruz”

Kulübün lisanslı ürünlerini taraftara ulaştıran TS Club mağazası dün Mall Of İstanbul'da açıldı. Başkan Muharrem Usta ve kaptan Onur'un katıldığı açılışa taraftar da yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Başkan Usta, "TS Club yeniden yapılanıyor. Bu mağazamız, bu bölgedeki açığı kapatacak. Bölgenin kalbine yerleşmiş olduk. Bundan sonra devamını da getirmiş olacağız. Yeni mağazalar açmaya devam'' ifadesini kullandı.



SONUNA KADAR DEVAM

Başkan Usta, 2010-11 sezonu şampiyonluğu ile ilgili de şunları söyledi: "FIFA'ya tabii ki gideceğiz ama önce İsviçre Federal Mahkemesi'ne mi, yoksa FIFA'ya mı başvuru yapacağız şimdilik onu tartışıyoruz. Ama yakında belli olur. Kimse merak etmesin ki Trabzonspor ne gerekiyorsa bu yolculukta sonuna kadar yapacağız."



ÖNEMLİ İSİMLER GÜNDEMİMİZDE

Başkan Muharrem Usta, yeni sezonda takımı önemli isimlerle takviye yapacaklarını söyledi. Usta, "Hangi bölgede daha çok ihtiyacımız var, ya da takımı daha kuvvetli rekabetçi hale nasıl getiririz hepsini tartışıyoruz. Trabzonspor gelecek seneye çok daha iyi daha geniş kadro ile girecek. Ama daha lig bitmedi. Bu sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Bu seviyeye hiç kolay gelmedik. Çok zor günler geçirdik" diye konuştu.



ÇIKAN HABERLER DOĞRU

Usta, çok önemli futbolcuların gündemde olduğunu vurgulayarak, "Basına yansıyanların bir kısmı düşündüklerimize denk geliyor. 50. yıla Trabzonspor daha iddialı girecek. Yeni stadımız büyük bir ivme verdi. Biz taraftarla birlikte kendimizi tarihe Trabzonspor'u farklı bir konuma getirerek yazdıracağız" açıklamasını yaptı.