 Eto’o’ya özel önlem – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Eto’o’ya özel önlem

    Eto’o’ya özel önlem
    Beşiktaş'tan yenen 4 gol nedeniyle tedirgin olan teknik direktör , Antalyaspor maçı öncesi Uğur Demirok ve Durica'ya "Samuel Eto'o marke edilmesi zor bir forvet. Bu kez hata istemiyorum" dedi. Siyahbeyazlı ekibe karşı kaybettiği 3 puanı Antalyaspor deplasmanında telafi etmeyi planlayan Yanal'ın, "Derbideki hataları bir daha görmek istemiyorum. Eto'o'ya adım attırmayın" dediği vurgulandı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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