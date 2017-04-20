Eto’o’ya özel önlem
Beşiktaş'tan yenen 4 gol nedeniyle tedirgin olan teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı öncesi Uğur Demirok ve Durica'ya "Samuel Eto'o marke edilmesi zor bir forvet. Bu kez hata istemiyorum" dedi. Siyahbeyazlı ekibe karşı kaybettiği 3 puanı Antalyaspor deplasmanında telafi etmeyi planlayan Yanal'ın, "Derbideki hataları bir daha görmek istemiyorum. Eto'o'ya adım attırmayın" dediği vurgulandı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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