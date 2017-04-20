''Ekici ile yollarımız ayrıldı''
Başkan Muharrem Usta, devre arasında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Usta, "Mehmet Ekici ile yolculuğumuz tamamlandı. Zannediyorum hem takımı hem o kendi aralarında nikah kıymışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim, onunla devre arasında yapmamız gerekenler vardı ama bir şekilde bu noktalara geldi. Ona başarılar diliyorum" dedi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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