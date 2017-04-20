 ''Ekici ile yollarımız ayrıldı'' – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Ekici ile yollarımız ayrıldı''

    ''Ekici ile yollarımız ayrıldı''

    Başkan , devre arasında kadro dışı bırakılan ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

    Usta, " ile yolculuğumuz tamamlandı. Zannediyorum hem takımı hem o kendi aralarında nikah kıymışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim, onunla devre arasında yapmamız gerekenler vardı ama bir şekilde bu noktalara geldi. Ona başarılar diliyorum" dedi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Ekici ile yollarımız ayrıldı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.