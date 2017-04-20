'Burak' gel
Guoan’dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki forvetin 6 milyon euro’yu bulan maliyetinin sponsorlar tarafından karşılanması için çalışmalar başladı.
Trabzon'da Burak Yılmaz planı... Bordo-mavililer, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı 50. yılda yeniden yuvaya döndürmek için kolları sıvarken, bu yönde Başkan Muharrem Usta'nın bir süredir yoğun bir şekilde çalıştığı ifade edildi. Çin'in Beijing Guoan kulübünde forma giyen 31 yaşındaki forvetin yıllık maliyetinin 6 milyon euro olması nedeniyle Trabzonspor'un bu transferde önceliği kiralama formülü. Çin'de mutsuz olan Burak'ın kiralık olarak satışına kulübünün de onay vereceği belirtiliyor. İki sezon forma giydiği Trabzonspor'da 93 maçta 58 gol kaydededek büyük bir başarıya imza atan Burak'ın geri alınmasını isteyen taraftarlar, yönetimi mesaj yağmuruna tutuyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Bordo-mavili yönetimin gelecek sezon Burak Yılmaz'ı kiralayıp yıllık maliyetini sponsorlar ile birlikte karşılayarak işi bitirmeyi amaçladığı belirtildi. Trabzonspor'un Burak ile birlikte bonservisi Manchester City'de bulunan ve bu sezon Stoke City'de kiralık forma giyen Fildişi Sahilli golcü W.Bony'yi de kiralama yönünde görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekiinin gelecek sezon Burak-Bony ikilisi ile süper forvetlere kavuşup şampiyonluk hedefine yürümek amacında. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki ismin transfer edilmesini çok istediği biliniyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Bordo-mavili yönetimin gelecek sezon Burak Yılmaz'ı kiralayıp yıllık maliyetini sponsorlar ile birlikte karşılayarak işi bitirmeyi amaçladığı belirtildi. Trabzonspor'un Burak ile birlikte bonservisi Manchester City'de bulunan ve bu sezon Stoke City'de kiralık forma giyen Fildişi Sahilli golcü W.Bony'yi de kiralama yönünde görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekiinin gelecek sezon Burak-Bony ikilisi ile süper forvetlere kavuşup şampiyonluk hedefine yürümek amacında. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki ismin transfer edilmesini çok istediği biliniyor.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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