Bomba gibi gireceğiz
Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçı hakkında konuşan Onur Kıvrak, kazanacaklarını söyledi.
Onur, "Antalya karşılaşması bizim için çok önemli. Futbol 3 neticeli. Kazanacağımızı düşünüyorum. İyi oyunumuzu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah kazanırız. Beşiktaş'ta biraz sendeledik ama iyi oynadık. Kaldığımız yerden devam ederek sezonu böyle tamamlayıp, yeni sezona da bomba gibi girmek istiyoruz'' diye konuştu.
ESTEBAN BENİ ARATMAYACAKTIR
Onur, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak olması ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Benim eksikliğimi yaşamayacaklardır. Benim kalbim her zaman onlarla. Esteban oynayacak benim yerime. Kendisi çok iyi bir kaleci. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Trabzon bünyesindeki her futbolcu çok kaliteli. İnşallah Esteban da en iyi mücadelesini yapar ve kazanan taraf biz oluruz. Takımımıza güvenim tam.''
ESTEBAN BENİ ARATMAYACAKTIR
Onur, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak olması ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Benim eksikliğimi yaşamayacaklardır. Benim kalbim her zaman onlarla. Esteban oynayacak benim yerime. Kendisi çok iyi bir kaleci. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Trabzon bünyesindeki her futbolcu çok kaliteli. İnşallah Esteban da en iyi mücadelesini yapar ve kazanan taraf biz oluruz. Takımımıza güvenim tam.''
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Bomba gibi gireceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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