 Bomba gibi gireceğiz – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Bomba gibi gireceğiz

    Bomba gibi gireceğiz

    Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçı hakkında konuşan , kazanacaklarını söyledi.

    Onur, "Antalya karşılaşması bizim için çok önemli. Futbol 3 neticeli. Kazanacağımızı düşünüyorum. İyi oyunumuzu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah kazanırız. Beşiktaş'ta biraz sendeledik ama iyi oynadık. Kaldığımız yerden devam ederek sezonu böyle tamamlayıp, yeni sezona da bomba gibi girmek istiyoruz'' diye konuştu.

    ESTEBAN BENİ ARATMAYACAKTIR
    Onur, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak olması ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Benim eksikliğimi yaşamayacaklardır. Benim kalbim her zaman onlarla. Esteban oynayacak benim yerime. Kendisi çok iyi bir kaleci. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Trabzon bünyesindeki her futbolcu çok kaliteli. İnşallah Esteban da en iyi mücadelesini yapar ve kazanan taraf biz oluruz. Takımımıza güvenim tam.''
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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