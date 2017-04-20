Bomba gibi gireceğiz

Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçı hakkında konuşan Onur Kıvrak, kazanacaklarını söyledi.

Onur, "Antalya karşılaşması bizim için çok önemli. Futbol 3 neticeli. Kazanacağımızı düşünüyorum. İyi oyunumuzu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah kazanırız. Beşiktaş'ta biraz sendeledik ama iyi oynadık. Kaldığımız yerden devam ederek sezonu böyle tamamlayıp, yeni sezona da bomba gibi girmek istiyoruz'' diye konuştu.



ESTEBAN BENİ ARATMAYACAKTIR

Onur, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak olması ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Benim eksikliğimi yaşamayacaklardır. Benim kalbim her zaman onlarla. Esteban oynayacak benim yerime. Kendisi çok iyi bir kaleci. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Trabzon bünyesindeki her futbolcu çok kaliteli. İnşallah Esteban da en iyi mücadelesini yapar ve kazanan taraf biz oluruz. Takımımıza güvenim tam.''