''Asensio kiralık gelecekti''
Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada 64'üncü dakikada oyuna girdikten sonra 112'nci dakikada 4'üncü gole imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Asensio'nun sezon başında transfer listelerinde olduğunu söyledi. Aydın, twitter'dan Asensio'nun golü sonrası, 'Ah Asensio ah' şeklinde yaptığı paylaşıma bir taraftarın, 'Asensio ile Bero'yu aynı ekip mi belirledi?' sorusuna, "Bütçe diye bir şey var. Asensio kiralık gelecekti" yanıtını verdi. Bilindiği gibi Aydın, transfer komitesinden istifa etmişti.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
''Asensio kiralık gelecekti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.