 ''Asensio kiralık gelecekti'' – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Asensio kiralık gelecekti''

    ''Asensio kiralık gelecekti''
    Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada 64'üncü dakikada oyuna girdikten sonra 112'nci dakikada 4'üncü gole imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Asensio'nun sezon başında transfer listelerinde olduğunu söyledi. Aydın, twitter'dan Asensio'nun golü sonrası, 'Ah Asensio ah' şeklinde yaptığı paylaşıma bir taraftarın, 'Asensio ile Bero'yu aynı ekip mi belirledi?' sorusuna, "Bütçe diye bir şey var. Asensio kiralık gelecekti" yanıtını verdi. Bilindiği gibi Aydın, transfer komitesinden istifa etmişti.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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