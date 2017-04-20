Asbaşkan Çubukçu: "Tüm puanlara talibiz"

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda yakaladığı 10 maçlık puan serisi ligin 27'nci haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş karşılaşmasıyla son bulan bordo mavililer, Antalyaspor maçıyla yeni bir seri başlatmak istiyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Antalyaspor karşısından arzu ettikleri neticeyle ayrılarak daha güçlü adımlar atmak istediklerini belirtti.

AVRUPA'YI İSTİYORUZ

Kalan maçlardaki tüm puanlara talip olduklarını, ayrıca Avrupa Kupaları'na katılmak için de mücadele edeceklerini anlatan Çubukçu, " Antalyaspor karşılaşmasının yeni bir serinin başlangıcı olmasını arzu ediyoruz. Avrupa Kupaları'nda olmak, takım içerisindeki futbolcuların da motivasyonunu artıran bir unsurdur. Biz de bunu sağlamak istiyoruz ve kalan haftalarda bunun mücadelesini vereceğiz. İnşallah bunu da başarırız" ifadelerini kullandı.

YOLCULUK YARIN

Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için yarın Antalya'ya gidecek. Bordo mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, saat 15.40'da hava yoluyla Antalya'ya hareket edecek.