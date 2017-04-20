Ankara’ya TS Club
Trabzonspor Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, Mall Of İstanbul'daki açılışta müjdeli bir haber verdi. Alp "Bizim dönemimizde başladığımız dönemin ilk ayağı burası. Bundan sonra sırada Ankara olacak. Oradaki mağaza açılışının da müjdesini şimdi verelim. Bunun devamı da gelecek. TS Club'lar üstünlüğünü, sahada olduğumuz gibi gösterecektir" açıklamasını yaptı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Ankara’ya TS Club haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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