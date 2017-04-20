 Ankara’ya TS Club – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Ankara’ya

    Ankara’ya TS Club
    Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı , Mall Of İstanbul'daki açılışta müjdeli bir haber verdi. Alp "Bizim dönemimizde başladığımız dönemin ilk ayağı burası. Bundan sonra sırada Ankara olacak. Oradaki mağaza açılışının da müjdesini şimdi verelim. Bunun devamı da gelecek. 'lar üstünlüğünü, sahada olduğumuz gibi gösterecektir" açıklamasını yaptı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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