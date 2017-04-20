4 kıtadan oyuncu
Fırtına'da 4 kıta ve 8 ülkeden 11 yabancı bulunuyor.
Bordo-mavilerde Afrika Kıtası'ndan Medjani, N'Doye ve Onazi; Avrupa Kıtası'ndan Pereira, Durica ve Bero, Güney Amerika'dan Castillo, Rodallega, Mas ve İbanez; Kuzey Amerika'dan ise Esteban yer alıyor. Yabancıların uyumu dikkat çekiyor.
YAŞ ORTALAMASI 28
Karadeniz ekibinde bulunan 11 yabancının yaş ortalaması 28.27 oldu. En genç isim 21 yaşındaki Bero, olurken en yaşlı isim 35 yaşındaki vatandaşı Durica oldu. Bordo-mavililerde Pereira, N'Doye, Rodallega ve Medjani 31, İbanez 28, Esteban ve Mas 27, Castillo ve Onazi 24 yaşında. Özellikde devre arasında gelen isimler takıma büyük katkı yaptı.
YAŞ ORTALAMASI 28
Karadeniz ekibinde bulunan 11 yabancının yaş ortalaması 28.27 oldu. En genç isim 21 yaşındaki Bero, olurken en yaşlı isim 35 yaşındaki vatandaşı Durica oldu. Bordo-mavililerde Pereira, N'Doye, Rodallega ve Medjani 31, İbanez 28, Esteban ve Mas 27, Castillo ve Onazi 24 yaşında. Özellikde devre arasında gelen isimler takıma büyük katkı yaptı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
4 kıtadan oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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