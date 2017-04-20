 4 kıtadan oyuncu – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    4 kıtadan oyuncu

    4 kıtadan oyuncu

    Fırtına'da 4 kıta ve 8 ülkeden 11 yabancı bulunuyor.

    Bordo-mavilerde Afrika Kıtası'ndan Medjani, N'Doye ve Onazi; Avrupa Kıtası'ndan Pereira, Durica ve Bero, Güney Amerika'dan Castillo, Rodallega, Mas ve İbanez; Kuzey Amerika'dan ise Esteban yer alıyor. Yabancıların uyumu dikkat çekiyor.

    YAŞ ORTALAMASI 28
    Karadeniz ekibinde bulunan 11 yabancının yaş ortalaması 28.27 oldu. En genç isim 21 yaşındaki Bero, olurken en yaşlı isim 35 yaşındaki vatandaşı Durica oldu. Bordo-mavililerde Pereira, N'Doye, Rodallega ve Medjani 31, İbanez 28, Esteban ve Mas 27, Castillo ve Onazi 24 yaşında. Özellikde devre arasında gelen isimler takıma büyük katkı yaptı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 kıtadan oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.