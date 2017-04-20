4 kıtadan oyuncu

Fırtına'da 4 kıta ve 8 ülkeden 11 yabancı bulunuyor.

Bordo-mavilerde Afrika Kıtası'ndan Medjani, N'Doye ve Onazi; Avrupa Kıtası'ndan Pereira, Durica ve Bero, Güney Amerika'dan Castillo, Rodallega, Mas ve İbanez; Kuzey Amerika'dan ise Esteban yer alıyor. Yabancıların uyumu dikkat çekiyor.



YAŞ ORTALAMASI 28

Karadeniz ekibinde bulunan 11 yabancının yaş ortalaması 28.27 oldu. En genç isim 21 yaşındaki Bero, olurken en yaşlı isim 35 yaşındaki vatandaşı Durica oldu. Bordo-mavililerde Pereira, N'Doye, Rodallega ve Medjani 31, İbanez 28, Esteban ve Mas 27, Castillo ve Onazi 24 yaşında. Özellikde devre arasında gelen isimler takıma büyük katkı yaptı.