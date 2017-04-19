Yusuf’un inancı tam
Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı ligin 2'nci yarısında düzenli olarak forma şansı bulmaya başladıktan sonra gol ve asistleriyle takımına önemli katkı sağladı. Toplamda lig ve kupada 15 maçta 14 gole doğrudan katkısı olan Yusuf, Antalyaspor maçını kazanacaklarını söyledi. Yusuf, "Yeniden bir çıkışa geçeceğiz. Bunun için Antalyaspor ile başlamalıyız" dedi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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