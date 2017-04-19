 Yusuf’un inancı tam – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Yusuf’un inancı tam

    Yusuf’un inancı tam
    Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin 2'nci yarısında düzenli olarak forma şansı bulmaya başladıktan sonra gol ve asistleriyle takımına önemli katkı sağladı. Toplamda lig ve kupada 15 maçta 14 gole doğrudan katkısı olan Yusuf, Antalyaspor maçını kazanacaklarını söyledi. Yusuf, "Yeniden bir çıkışa geçeceğiz. Bunun için Antalyaspor ile başlamalıyız" dedi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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