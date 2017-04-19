TS Club bugün açılıyor
Trabzonspor'un resmi ürünlerini taraftara ulaştıran TS Club mağazalarına her geçen gün yeni bir halka ekleniyor. Bordo-mavililer, İstanbul'da bulunan Mall Of alışveriş merkezinde yeni bir mağaza daha açıyor. Bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek açılışa Başkan Muharrem Usta ile kaptan Onur da katılacak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
TS Club bugün açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.