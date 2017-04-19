 TS Club bugün açılıyor – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    bugün açılıyor

    TS Club bugün açılıyor
    'un resmi ürünlerini taraftara ulaştıran mağazalarına her geçen gün yeni bir halka ekleniyor. Bordo-mavililer, İstanbul'da bulunan Mall Of alışveriş merkezinde yeni bir mağaza daha açıyor. Bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek açılışa Başkan Muharrem Usta ile kaptan Onur da katılacak.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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