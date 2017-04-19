Trabzonspor'da Asensio üzüntüsü
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, salı akşamı Bayern Münih'e takımının 4'üncü golünü atan Real Madrid’in genç yıldızı Marco Asensio’yu geçen yıl transfer döneminde almak istediklerini açıkladı.
Bordo mavili kulübün Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid'in Bayern München ile oynadığı karşılaşmada 64'üncü dakikada oyuna girdikten sonra 112'nci dakikada 4'üncü gole imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Asensio'nun sezon başında transfer listelerinde olduğunu söyledi.
KİRALIK GELECEKTİ
Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı twitterdan Asensio'nun golü sonrası, 'Ah Asensio ah' şeklinde yaptığı paylaşıma bir taraftarın, 'Asensio ile Bero'yu aynı ekip mi belirledi?' sorusu üzerine, "Bütçe diye bir şey var. Asensio kiralık gelecekti" yanıtını verdi. Bilindiği gibi Aydın, devre arasında transfer komitesindeki görevinden istifa etmişti.
STAT AÇIKLAMASI
Bu arada Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan yeni stadyumun uzun süreli tahsisi konusunda görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile olan resmi görüşmeler neticelendiğinde oluşacak nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
- Rüya kadro!
Toplam 9
Yorum
Bu takıma her futbolcu gelmek ister merak etme sen Sen Trabzonspor'a gelen yıldız futbolcuların isimlerini iyi çalışmamışsın. Ayrıca Yatabare Potuk'tan daha iyi top oynadığı halde gönderildi
- 337 gün sonra kaleye geçiyor
Toplam 1
Yorum
paşa Umarım Paslanmamıştır Türkiye kupasında yediği saçmasapan golü hatırlayınca korkmamak mümkün değil inşallah hata yapmaz
- Arda Turan için yeni iddia
Toplam 1
Yorum
YUSUF BU ARDA BU PARAYI ETMEZ.....
Trabzonspor'da Asensio üzüntüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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