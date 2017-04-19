Trabzonspor borsaya bildirdi
Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan yeni stadyumunun tahsisi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Stadyumun isim hakkı ve diğer reklam, sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri AŞ ile olan resmi görüşmeler neticelendiğinde oluşacak nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır."
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:39
- Rüya kadro!
Toplam 9
Yorum
Bu takıma her futbolcu gelmek ister merak etme sen Sen Trabzonspor'a gelen yıldız futbolcuların isimlerini iyi çalışmamışsın. Ayrıca Yatabare Potuk'tan daha iyi top oynadığı halde gönderildi
- 337 gün sonra kaleye geçiyor
Toplam 1
Yorum
paşa Umarım Paslanmamıştır Türkiye kupasında yediği saçmasapan golü hatırlayınca korkmamak mümkün değil inşallah hata yapmaz
- Arda Turan için yeni iddia
Toplam 1
Yorum
YUSUF BU ARDA BU PARAYI ETMEZ.....
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