Teofilo: Beni geri alın
Bordo-mavili takımda bir dönem forma giyen Kolombiyalı forvet Teofilo Gutierrez'in yeniden Trabzonspor'a dönmek istediği belirtildi.
Menajerler aracılığıyla haber yollayan 31 yaşındaki golcünün, "Oradaki atmosferi unutamadım. Taraftarları da unutamadım. Trabzonspor beni isterse neden olmasın" dediği kaydedildi. Sporting'den Rosario'ya kiralanan Gutierrez'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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