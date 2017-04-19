 Teofilo: Beni geri alın – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Teofilo: Beni geri alın

    Teofilo: Beni geri alın

    Bordo-mavili takımda bir dönem forma giyen Kolombiyalı forvet 'in yeniden 'a dönmek istediği belirtildi.

    Menajerler aracılığıyla haber yollayan 31 yaşındaki golcünün, "Oradaki atmosferi unutamadım. Taraftarları da unutamadım. beni isterse neden olmasın" dediği kaydedildi. Sporting'den Rosario'ya kiralanan Gutierrez'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
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