 Rüya kadro! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Rüya kadro!

    Rüya kadro!

    Burak, , , Tunay, , Tolgay, N’diaye, Alper, Emre ve Deniz gibi isimler taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

    50. yılda şampiyonluk planları yapan 'un transfer listesinde Burak Yılmaz, Bony, Ribery, Tunay Torun, Doria, Tolgay Arslan, N'Diaye, Alper Potuk, Emre Akbaba ve Deniz Türüç gibi isimler bulunuyor. Ara dönemde yaptığı transferler ve ikinci yarıda aldığı başarılı saha sonuçlarıyla taraftarlarına gelecek adına umut aşılayan Trabzonspor yönetimi, yeni sezon için de sıkı bir çalışma içine girdi. 50. yılda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren bordomavililerde transferde adı geçen isimler şimdiden taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Takımın eski golcüsü Burak Yılmaz'ın da yer aldığı transfer listesi "Rüya takım" diye yorumlandı.

    BİZZAT ERSUN YANAL İLGİLENİYOR
    Listede Guoan'dan Burak (Forvet-31 yaşında), M.City'den (Forvet-28 yaşında), Bayern Münih'ten (orta saha-34 yaşında), Marsilya'dan (Stoper- 22 yaşında), Beşiktaş'tan (Orta saha- 26 yaşında), Fenerbahçe'den (Orta saha- 26 yaşında), Kasımpaşa'dan (Sağ kanat- 26 yaşında), Osmanlıspor'dan (10 numara-26 yaşında), Alanyaspor'dan (10 numara-24 yaşında) ve Kayserispor'dan (Sağ kanat-24 yaşında) de bulunuyor. Ayrıca Hollanda'nın Nijmegen takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha Ferdi Kadıoğlu'nun da peşinde olan Fırtına, taraftarlarına umut aşılıyor. Transfer çalışmalarıyla bizzat Yanal'ın ilgilenmesi de büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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