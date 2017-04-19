Okay: Farkımızı hissettireceğiz

ile sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan, yeni statta yakalanan hava ile önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. Son dönemde performansının artmasını takım bütünlüğüne bağlayan, kadronun önemli işleri başaracak potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu sezon yakaladığımız çıkış ve başardıklarımız, aslında" dedi.Okay, taraftarların kendilerine hep sahip çıktığını da belirterek, "Camiamızın desteğini de arkamıza alarakYönetimimizin ve hocamızın bu konuda bize olan inancının farkındayız. Ligin bitmesine daha çok var ve şunu söyleyebilirim; farkımızı hissettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.