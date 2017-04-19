Okay: Farkımızı hissettireceğiz
Genç orta saha, FOTOMAÇ’a yaptığı özel açıklamada, “Bu sezon yakaladığımız çıkış ve başardıklarımız aslında gelecek sezon hedeflenen başarı öncesi bir sinyal” dedi.
Trabzonspor ile sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan Okay Yokuşlu, yeni statta yakalanan hava ile önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. Son dönemde performansının artmasını takım bütünlüğüne bağlayan 23 yaşındaki orta saha, kadronun önemli işleri başaracak potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu sezon yakaladığımız çıkış ve başardıklarımız, aslında gelecek sezon hedeflenen başarı öncesi bir sinyaldir" dedi.
BU TAKIM ÖNEMLİ YERYERE GELECEK
Okay, taraftarların kendilerine hep sahip çıktığını da belirterek, "Camiamızın desteğini de arkamıza alarak bu takımı önemli yerlere getireceğiz. Yönetimimizin ve hocamızın bu konuda bize olan inancının farkındayız. Ligin bitmesine daha çok var ve şunu söyleyebilirim; farkımızı hissettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
?ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
BU TAKIM ÖNEMLİ YERYERE GELECEK
Okay, taraftarların kendilerine hep sahip çıktığını da belirterek, "Camiamızın desteğini de arkamıza alarak bu takımı önemli yerlere getireceğiz. Yönetimimizin ve hocamızın bu konuda bize olan inancının farkındayız. Ligin bitmesine daha çok var ve şunu söyleyebilirim; farkımızı hissettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
?ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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