 Okay: Farkımızı hissettireceğiz – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Okay: Farkımızı hissettireceğiz

    Okay: Farkımızı hissettireceğiz

    Genç orta saha, FOTOMAÇ’a yaptığı özel açıklamada, “Bu sezon yakaladığımız çıkış ve başardıklarımız aslında gelecek sezon hedeflenen başarı öncesi bir sinyal” dedi.

    ile sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan Okay Yokuşlu, yeni statta yakalanan hava ile önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. Son dönemde performansının artmasını takım bütünlüğüne bağlayan 23 yaşındaki orta saha, kadronun önemli işleri başaracak potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu sezon yakaladığımız çıkış ve başardıklarımız, aslında gelecek sezon hedeflenen başarı öncesi bir sinyaldir" dedi.

    BU TAKIM ÖNEMLİ YERYERE GELECEK
    Okay, taraftarların kendilerine hep sahip çıktığını da belirterek, "Camiamızın desteğini de arkamıza alarak bu takımı önemli yerlere getireceğiz. Yönetimimizin ve hocamızın bu konuda bize olan inancının farkındayız. Ligin bitmesine daha çok var ve şunu söyleyebilirim; farkımızı hissettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


    ?ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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