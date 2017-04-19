 N’Doye dönüyor – Fotomaç – 19 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    N’Doye dönüyor

    N’Doye dönüyor

    Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyen 'un yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

    Senegalli futbolcu, Beşiktaş derbisi öncesi Akhisar karşılaşmasında 2, G.Saray ve Çaykur Rize müsabakalarında da birer gol olmak üzere son 3 mücadelede 4 kez fileleri havalandırmıştı.

    İZİN BİLE YAPMADI
    31 yaşındaki Senegalli forvetin takım izinliyken de özel olarak çalışması teknik direktör Ersun Yanal'ın karar vermesinde en önemli etken oldu. Tecrübeli hocanın, cumartesi günkü Antalyaspor maçında N'Doye'u ilk 11'de sahaya sürmesi büyük bir olasılık.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    N’Doye dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.