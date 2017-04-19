N’Doye dönüyor

Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Dame N'Doye'un yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

Senegalli futbolcu, Beşiktaş derbisi öncesi Akhisar karşılaşmasında 2, G.Saray ve Çaykur Rize müsabakalarında da birer gol olmak üzere son 3 mücadelede 4 kez fileleri havalandırmıştı.



İZİN BİLE YAPMADI

31 yaşındaki Senegalli forvetin takım izinliyken de özel olarak çalışması teknik direktör Ersun Yanal'ın karar vermesinde en önemli etken oldu. Tecrübeli hocanın, cumartesi günkü Antalyaspor maçında N'Doye'u ilk 11'de sahaya sürmesi büyük bir olasılık.