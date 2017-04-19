N’Doye dönüyor
Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Dame N'Doye'un yeniden takıma dönmesi bekleniyor.
Senegalli futbolcu, Beşiktaş derbisi öncesi Akhisar karşılaşmasında 2, G.Saray ve Çaykur Rize müsabakalarında da birer gol olmak üzere son 3 mücadelede 4 kez fileleri havalandırmıştı.
İZİN BİLE YAPMADI
31 yaşındaki Senegalli forvetin takım izinliyken de özel olarak çalışması teknik direktör Ersun Yanal'ın karar vermesinde en önemli etken oldu. Tecrübeli hocanın, cumartesi günkü Antalyaspor maçında N'Doye'u ilk 11'de sahaya sürmesi büyük bir olasılık.
İZİN BİLE YAPMADI
31 yaşındaki Senegalli forvetin takım izinliyken de özel olarak çalışması teknik direktör Ersun Yanal'ın karar vermesinde en önemli etken oldu. Tecrübeli hocanın, cumartesi günkü Antalyaspor maçında N'Doye'u ilk 11'de sahaya sürmesi büyük bir olasılık.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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