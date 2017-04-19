Mehmet Ekici için flaş açıklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, devre arasında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Usta, devre arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer için adı geçen ve bordo-mavili takımda kadro dışı kalan Mehmet Ekici hakkında konuştu.



Usta, "Mehmet Ekici ile yolculuğumuz tamamlandı. Zannediyorum hem takımı hem o kendi aralarında nikah kıymışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim, onunla devre arasında yapmamız gerekenler vardı ama bir şekilde bu noktalara geldi. Ben de ona başarılar diliyorum. Herhalde yeri yurdu bellidir" dedi.