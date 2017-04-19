Mehmet Ekici için flaş açıklama
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, devre arasında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Usta, devre arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer için adı geçen ve bordo-mavili takımda kadro dışı kalan Mehmet Ekici hakkında konuştu.
Usta, "Mehmet Ekici ile yolculuğumuz tamamlandı. Zannediyorum hem takımı hem o kendi aralarında nikah kıymışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim, onunla devre arasında yapmamız gerekenler vardı ama bir şekilde bu noktalara geldi. Ben de ona başarılar diliyorum. Herhalde yeri yurdu bellidir" dedi.
Usta, "Mehmet Ekici ile yolculuğumuz tamamlandı. Zannediyorum hem takımı hem o kendi aralarında nikah kıymışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim, onunla devre arasında yapmamız gerekenler vardı ama bir şekilde bu noktalara geldi. Ben de ona başarılar diliyorum. Herhalde yeri yurdu bellidir" dedi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 5
Yorum
ts ADAM SÖZÜNDE DURUYOR FENERE GİDİYOR. NİYE TUTUSUYOSUNKİ USTA
- Rüya kadro!
Toplam 12
Yorum
hadihaydi baska isiniz yokmu diger takim taraftarlari? gidin takiminiza yorum yapin yazi yazin. sizi neden geriyorki ts haberleri
- Kemik kıran idman
Toplam 1
Yorum
komedya Milletin maçlardaki performansı haber oluyor bunlarda antremanda çok iyi oynamışlar bu haber oluyor. Hey Allahım :))))))
Mehmet Ekici için flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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