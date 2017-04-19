 Matus Bero kayboldu! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    kayboldu!

    Matus Bero kayboldu!
    Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki 13 maçta 877 dakika sahada kalan , ikinci devrede ise 5 maçta 107 dakika süre alabildi. Devre arası kamp döneminde ameliyat olan ve Alanyaspor maçıyla birlikte takıma dönen ancak yine de fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Slovak orta saha, ligin ikinci yarısında sadece 26'ncı haftadaki Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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