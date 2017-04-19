 Her sözümüzü tuttuk – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Her sözümüzü tuttuk

    Her sözümüzü tuttuk

    , Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde mayıs ayının ilk haftasında kulübünde denetleme yapacak. Genel Sekreter Meriç, “Hiçbir eksiğimiz yok, hazırız” dedi.

    , Finansal Fair Play kriterleri kapsamında mayıs ayının ilk haftası içerisinde bordo-mavili kulüpte denetleme yapacak. Trabzonspor'un UEFA ile yapılan anlaşma gereği bu süreci içerisinde borcunu 100 milyon TL azaltması gerekiyor. Yönetim ise bu noktada şu an için bir sorun bulunmadığını belirtti. Genel Sekreter Gençağa Meriç, UEFA'ya verdikleri sözleri harfiyen tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu sözler geleceğimiz için çok önemli. O yüzden ödün verme şansımız yok" dedi. Meriç, Avrupa kupalarına katılma hedefleri için Antalyaspor maçını mutlaka kazanmak zorunda olduklarını da belirterek, "Teknik heyet ve futbolcularımız bu maçın öneminin bilincinde. Antalyaspor ligin güçlü ekiplerinden biri. Biz de rakibimizi çok önemsiyoruz. Kazanacağız" diye konuştu.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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