Her sözümüzü tuttuk
UEFA, Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde mayıs ayının ilk haftasında Trabzonspor kulübünde denetleme yapacak. Genel Sekreter Meriç, “Hiçbir eksiğimiz yok, hazırız” dedi.
UEFA, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında mayıs ayının ilk haftası içerisinde bordo-mavili kulüpte denetleme yapacak. Trabzonspor'un UEFA ile yapılan anlaşma gereği bu süreci içerisinde borcunu 100 milyon TL azaltması gerekiyor. Yönetim ise bu noktada şu an için bir sorun bulunmadığını belirtti. Genel Sekreter Gençağa Meriç, UEFA'ya verdikleri sözleri harfiyen tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu sözler geleceğimiz için çok önemli. O yüzden ödün verme şansımız yok" dedi. Meriç, Avrupa kupalarına katılma hedefleri için Antalyaspor maçını mutlaka kazanmak zorunda olduklarını da belirterek, "Teknik heyet ve futbolcularımız bu maçın öneminin bilincinde. Antalyaspor ligin güçlü ekiplerinden biri. Biz de rakibimizi çok önemsiyoruz. Kazanacağız" diye konuştu.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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