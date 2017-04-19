Gol çalıştılar
Fırtına cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibinin idmanına tüm futbolcular katıldı. İlk 20 dakikalık sürede bordo-mavili futbolcular, pas organizasyonlarının ardından 3 gruba ayrılarak gol vuruşu çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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