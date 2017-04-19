Gol çalıştılar

Fırtına cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibinin idmanına tüm futbolcular katıldı. İlk 20 dakikalık sürede bordo-mavili futbolcular, pas organizasyonlarının ardından 3 gruba ayrılarak gol vuruşu çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.