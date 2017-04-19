 Gol çalıştılar – Fotomaç – 19 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gol çalıştılar

    Gol çalıştılar
    Fırtına cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibinin idmanına tüm futbolcular katıldı. İlk 20 dakikalık sürede bordo-mavili futbolcular, pas organizasyonlarının ardından 3 gruba ayrılarak gol vuruşu çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gol çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.