Derbi 27 Mayıs’ta
Bordo-mavili takımın F.Bahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 33. haftadaki F.Bahçe- Trabzonspor derbisi 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Derbi 27 Mayıs’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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