 Derbi 27 Mayıs’ta – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Derbi 27 Mayıs’ta

    Derbi 27 Mayıs’ta
    Bordo-mavili takımın F.Bahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 33. haftadaki F.Bahçe- Trabzonspor derbisi 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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