Bu maç 3 puandan fazlası
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda bir sıra altında 6. sırada bulunan Antalyaspor ile 22 Nisan cumartesi günü karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibiyle kritik bir maça çıkacak.
44 puanı bulunan bordo-mavililerin, 43 puan ile en yakın takipçisi Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma üst basamaklara doğru tırmanması ve yeni bir seri yakalaması adına büyük bir önem taşıyor.
Trabzonspor, Antalyaspor maçını galip bitirmesi halinde 28. haftanın en çok kazanan takımları arasında yer alacak. Ayrıca puan tablosunda bordo-mavililerin üstünde bulunan 50 puanlı Fenerbahçe ile 49 puanlı Galatasaray'ın birbirleriyle oynayacak olması ve yaşanacak muhtemel puan kayıpları nedeniyle rakiplerine bir adım daha yaklaşma fırsatı elde edilmiş olacak. Süper Lig'in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibinin bu seneki en büyük hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
ANTALYA'DA SERİ SÜRMELİ
Fırtına, son 6 sezonun en iyi deplasman performansını sergiliyor. Deplasmanda 6 maçlık puan serisi yakalayan bordo-mavililer, 2010-11'den sonra dış sahada en çok puan topladığı döneme ulaştı. 2010- 11'de üst üste 8 deplasman maçında kaybetmeyen ve 20 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon ise 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı, 16 puan elde etti. Şimdiki hedef, Antalya deplasmanında da seriyi sürdürmek.
YENİ SERİ HESAPLARI
Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinde 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan toplayan Trabzonspor, lig lideri Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Bordo-mavili takım, Antalyaspor maçıyla birlikte kalan 7 haftada yeni bir seri yakalayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Tüm takım yeni bir seri için kenetlenmiş durumda.
4 MAÇ İÇ SAHADA
Son 7 Süper Lig maçında Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Medipol Başakşehir, F.Bahçe (D) ve Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3'ünü deplasman, 4'ünü ise sahasında oynayacak.
Trabzonspor, Antalyaspor maçını galip bitirmesi halinde 28. haftanın en çok kazanan takımları arasında yer alacak. Ayrıca puan tablosunda bordo-mavililerin üstünde bulunan 50 puanlı Fenerbahçe ile 49 puanlı Galatasaray'ın birbirleriyle oynayacak olması ve yaşanacak muhtemel puan kayıpları nedeniyle rakiplerine bir adım daha yaklaşma fırsatı elde edilmiş olacak. Süper Lig'in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibinin bu seneki en büyük hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
ANTALYA'DA SERİ SÜRMELİ
Fırtına, son 6 sezonun en iyi deplasman performansını sergiliyor. Deplasmanda 6 maçlık puan serisi yakalayan bordo-mavililer, 2010-11'den sonra dış sahada en çok puan topladığı döneme ulaştı. 2010- 11'de üst üste 8 deplasman maçında kaybetmeyen ve 20 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon ise 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı, 16 puan elde etti. Şimdiki hedef, Antalya deplasmanında da seriyi sürdürmek.
YENİ SERİ HESAPLARI
Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinde 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan toplayan Trabzonspor, lig lideri Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Bordo-mavili takım, Antalyaspor maçıyla birlikte kalan 7 haftada yeni bir seri yakalayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Tüm takım yeni bir seri için kenetlenmiş durumda.
4 MAÇ İÇ SAHADA
Son 7 Süper Lig maçında Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Medipol Başakşehir, F.Bahçe (D) ve Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3'ünü deplasman, 4'ünü ise sahasında oynayacak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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