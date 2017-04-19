 337 gün sonra kaleye geçiyor – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    337 gün sonra kaleye geçiyor

    337 gün sonra kaleye geçiyor

    'da maçında ilk 11'de mecburi değişiklik yapılacak.

    Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onur Recep Kıvrak'ın yerine Kosta Rikalı kaleci görev alacak. En son geçen yıl ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, bu sezonun 28. haftasında ilk kez 11'de sahaya çıkacak. 19 Mayıs 2016'daki Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Esteban Alvarado'nun, 337 gün sonra ligdeki forma hasreti son bulmuş olacak.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
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