337 gün sonra kaleye geçiyor
Trabzonspor'da Antalyaspor maçında ilk 11'de mecburi değişiklik yapılacak.
Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onur Recep Kıvrak'ın yerine Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado görev alacak. En son geçen yıl ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, bu sezonun 28. haftasında ilk kez 11'de sahaya çıkacak. 19 Mayıs 2016'daki Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Esteban Alvarado'nun, 337 gün sonra ligdeki forma hasreti son bulmuş olacak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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