 Takımda kalacak – Fotomaç – 18 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Takımda kalacak

    Takımda kalacak

    İç transferde Yusuf Yazıcı ve Okay'ın sözleşmelerini uzattıklarını kaydeden Asbaşkan Çubukçu, Kosta Rikalı kaleci konusunda, "Görüşmeler gayet olumlu gidiyor.

    ,Trabzon'u çok seviyor ve kalmak istiyor. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı var. Kosta Rika Milli Takımı'nda forma giymiş, tecrübeli bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu. Kendisinin ve Başkan Muharrem Usta'nın Esteban ile görüşme yaptığını belirten Çubukçu, yakında bu konunun netleşeceğini söyledi.

    YİNE ANTALYASPOR YİNE ESTEBAN
    Antalyaspor maçında kaleyi Esteban'ın koruyacak olması "Kadere bak" dedirtti. Bu sezon ligde hiç forma giymeyen Kosta Rikalı eldiven, geçen sezon 7-0 kaybediyen Antalyaspor maçında da görev yapmıştı.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takımda kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.