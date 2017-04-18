Takımda kalacak
İç transferde Yusuf Yazıcı ve Okay'ın sözleşmelerini uzattıklarını kaydeden Asbaşkan Çubukçu, Kosta Rikalı kaleci Esteban konusunda, "Görüşmeler gayet olumlu gidiyor.
Esteban,Trabzon'u çok seviyor ve kalmak istiyor. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı var. Kosta Rika Milli Takımı'nda forma giymiş, tecrübeli bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu. Kendisinin ve Başkan Muharrem Usta'nın Esteban ile görüşme yaptığını belirten Çubukçu, yakında bu konunun netleşeceğini söyledi.
YİNE ANTALYASPOR YİNE ESTEBAN
Antalyaspor maçında kaleyi Esteban'ın koruyacak olması "Kadere bak" dedirtti. Bu sezon ligde hiç forma giymeyen Kosta Rikalı eldiven, geçen sezon 7-0 kaybediyen Antalyaspor maçında da görev yapmıştı.
YİNE ANTALYASPOR YİNE ESTEBAN
Antalyaspor maçında kaleyi Esteban'ın koruyacak olması "Kadere bak" dedirtti. Bu sezon ligde hiç forma giymeyen Kosta Rikalı eldiven, geçen sezon 7-0 kaybediyen Antalyaspor maçında da görev yapmıştı.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Takımda kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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