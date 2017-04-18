Saygıyla anıyoruz
Trabzonspor, 1997'de Kızılcahamam'da trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlarını andı: "Kocaeli ile Trabzon arasında oynanan Türkiye Kupası maçı dönüşü Kızılcahamam'da hayatlarını kaybeden Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz."
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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