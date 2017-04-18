Okay rekora koşuyor
Bordo-mavili takımın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, kalan 7 haftada 1 gol daha atarsa en skorer sezonunu yaşayacak.
Bu sezon performansıyla dikkat çeken ve bordo-mavililerin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığı genç orta saha Okay Yokuşlu, bu sezon 1 gol daha atması durumunda kendi rekorunu kıracak. 2015-16 sezonunda Kayserispor'dan 2 milyon euro'ya transfer olan Okay, bu sezon ligde 2, kupada ise 3 gol kaydetti. Geçen sezon 2 gol kaydeden Yokuşlu, 2014-15'te Kayserispor forması ile 1'inci Lig'de 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 gole imza atmıştı. 2012-13'ü golsüz tamamlayan Yokuşlu, 2011-12 sezonunda 3, 2010- 11 ile 2009-10'da ise 2'şer gol kaydetti. 2014- 15 sezonunun ardından bu yıl kariyerindeki en skorer sezonu geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalan haftalarda fileleri 1 kez daha sarsması durumunda 6 gole ulaşacak ve bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşayacak.
EN ÇOK ASİST YAPTIĞI YIL
Okay Yokuşlu, bu sezon 3 asistle bu alanda da en verimli sezonuna ulaştı. Genç oyuncu, bordo-mavili takımda 5 gol ve 3 asistle skora en fazla katkı sağlayan isimler arasında yer alıp büyük alkış aldı.
EN ÇOK ASİST YAPTIĞI YIL
Okay Yokuşlu, bu sezon 3 asistle bu alanda da en verimli sezonuna ulaştı. Genç oyuncu, bordo-mavili takımda 5 gol ve 3 asistle skora en fazla katkı sağlayan isimler arasında yer alıp büyük alkış aldı.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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