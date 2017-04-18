 Göster kendini Bero – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Göster kendini Bero
    Teknik direktör Ersun Yanal, genç oyuncu ile özel bir görüşme yaptı. Yanal, ligin ikinci yarısında formasına hasret kalan 21 yaşındaki Slovak orta sahaya "Senden umutluyum. Ne yapabileceğini göstermelisin" dedi. Bero, 20 maçta oynadı ve 1 gol attı.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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