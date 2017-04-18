 Gençlere özel ilgi – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Gençlere özel ilgi

    Gençlere özel ilgi
    Teknik direktör genç oyuncularla yakından ilgileniyor. Son olarak altyapıdan Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun ile profesyonel sözleşme imzalayan Fırtına'da Yanal'ın gençlerle idmanlarda özel ilgi gösterdiği, takımın tecrübeli isimlerinden de gençlere ağabeylik yapmalarını istediği belirtildi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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