Gençlere özel ilgi
Teknik direktör Ersun Yanal genç oyuncularla yakından ilgileniyor. Son olarak altyapıdan Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun ile profesyonel sözleşme imzalayan Fırtına'da Yanal'ın gençlerle idmanlarda özel ilgi gösterdiği, takımın tecrübeli isimlerinden de gençlere ağabeylik yapmalarını istediği belirtildi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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