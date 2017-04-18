 Forma N’Doye’un – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Forma N’Doye’un

    Forma N’Doye’un
    'un formda isimlerinden N'Doye, takım izinliyken bile idmanlara devam ediyor. Rodallega'dan formasını geri almaya kararlı olan 31 yaşındaki Senagalli forvet, tesislerde özel olarak çalıştı. 'un bu azmi nedeniyle Antalyaspor maçında yeniden forma giymesi bekleniyor.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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