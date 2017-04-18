Trabzonspor'un Kosta Rika'lı kalecisi Esteban gün sayıyor. Onur'un cezalı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Antalyaspor maçında bordo-mavili takımın kalesini bu sezon ligde henüz süre alamayan Esteban koruyacak.

Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaleyi Esteban devralıyor. Bordo-mavili takımda kaleci Onur Recep Kıvrak'ın cezalı olması sebebiyle forma giyemeyeceği maçta bu sezon ligde süre alamayan Esteban koruyacak.



Ligi kötü noktalamıştı

Trabzonspor'un kalecisi Esteban, geçtiğimiz sezon ligi kötü şekilde kapatmıştı. Bordo-mavili takımın geçtiğimiz sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 7-0 mağlup olduğu maçta kalede yer alan Kosta Rika'lı kaleci, son haftada ise bordo-mavililerin, Kasımpaşa'ya 6-0 mağlup olduğu maçta kalede görev yapmıştı. Trabzonspor forması altında son iki maçta kariyerinin en fazla gollerini yediği maçları yaşayan Esteban, kötü moralle kapattığı sezonun ardından, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez forma giyeceği Antalyaspor maçında iyi bir performans sergileyerek moralli başlamayı amaçlıyor.



Trabzonspor, Esteban konusunu netleştirmek istiyor

Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Esteban ile Trabzonspor görüşmelerini sürdürüyor. Profesyonelliği ve çalışmasıyla teknik direktör Ersun Yanal'ın beğendiği oyuncular arasında yer alan Kosta Rika'lı kaleci ile aradaki ufak pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. Bordo-mavililer iç transferde Okay ve Yusuf Yazıcı'nın ardından Esteban transferini de nihayete erdirmek istiyor.