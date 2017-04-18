''En kritik hafta''
Teknik direktör Yanal, “Beşiktaş mağlubiyeti hedeflerimize ulaşma noktasında bizi üzdü ama toparlandık. Ligde hemen altımızdalar ve biz kazanarak rahat nefes almalıyız” dedi.
Trabzonspor Süper Lig'de bir sıra altında (6.) bulunan Antalyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maça büyük önem veriyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor karşılaşması için, "En kritik maçlarımızdan bir tanesi. Onlar da kazanmayı çok istiyor ama biz bunun için savaşacağız" dedi. Antalyaspor karşısına ofansif bir takım çıkartmayı amaçlayan tecrübeli hoca, oyuncularına da yakalanan pozisyonları cömertçe harcamamaları noktasında uyarılarda bulundu. Rakibin hücum hattındaki etkili silahlarına karşı önlem alacak Yanal, "Beşiktaş mağlubiyeti hedeflerimize ulaşma noktasında bizi üzdü. Ancak toparlandık ve bunu göstereceğimiz maç da Antalyaspor ile oynanacak. Ligde hemen altımızdalar ve kazanan rahat bir nefes alacak. O nefesi alan biz olmak istiyoruz" diye konuştu.
BiR TAŞLA ÜÇ KUŞ
Ligde 44 puanı olan Fırtına için Antalyaspor (43) mücadelesi çok büyük önem taşıyor. Çünkü puan tablosunda üstünde yer alan Fenerbahçe (50) ve Galatasaray'ın (49) birbirleriyle oynaması, iki takımın da puan kaybetmesine neden olabilir. Bir ekibin puan kaybı yaşayacağı mücadelede, Trabzonspor, Antalya deplasmanında galip geldiği takdirde, üstünde bulunan takımlarla arasındaki farkı indirecek ve Avrupa'ya gitme şansını son haftalar öncesi daha da artıracak. Karadeniz ekibinde tek hedef galibiyet.
YEDİ MAÇTA 19 PUAN
Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başında scout ekibiyle yaptığı toplantıda duvardaki yazı tahtasına, sezon sonu için hesaplanan puanı 65 olarak yazmıştı. Şu an 44 puanı bulunan Fırtına kalan haftalarda hedeflediği 19 puana ulaşırsa hedefini yakalamış olacak.
Yunus Emre SEL
BiR TAŞLA ÜÇ KUŞ
Ligde 44 puanı olan Fırtına için Antalyaspor (43) mücadelesi çok büyük önem taşıyor. Çünkü puan tablosunda üstünde yer alan Fenerbahçe (50) ve Galatasaray'ın (49) birbirleriyle oynaması, iki takımın da puan kaybetmesine neden olabilir. Bir ekibin puan kaybı yaşayacağı mücadelede, Trabzonspor, Antalya deplasmanında galip geldiği takdirde, üstünde bulunan takımlarla arasındaki farkı indirecek ve Avrupa'ya gitme şansını son haftalar öncesi daha da artıracak. Karadeniz ekibinde tek hedef galibiyet.
YEDİ MAÇTA 19 PUAN
Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başında scout ekibiyle yaptığı toplantıda duvardaki yazı tahtasına, sezon sonu için hesaplanan puanı 65 olarak yazmıştı. Şu an 44 puanı bulunan Fırtına kalan haftalarda hedeflediği 19 puana ulaşırsa hedefini yakalamış olacak.
Yunus Emre SEL
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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